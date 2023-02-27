【国会】ADMM网络安全与资讯卓越中心办事处今年第三季启用

（早报讯）亚细安国防部长会议网络安全与资讯卓越中心位于樟宜指挥与控制中心的实体办事处，预计今年第三季正式启用。

国防部高级政务部长王志豪星期一（2月27日）在国会拨款委员会辩论国防部开支预算时，谈到国防部和新加坡武装部队与其他军队在加强区域安全方面的合作。

“亚细安国防部长会议网络安全与资讯卓越中心促进伙伴国家在应对新兴网络安全和信息威胁上的研究与信息共享。它已开始与所有伙伴国分享成果。”

东南亚国家在2021年6月的亚细安防长会议上同意在新加坡设立网络安全与资讯卓越中心（ADMM Cybersecurity and Information Centre of Excellence，简称ACICE），以应对迅速数码化及日益普遍的网络袭击和假信息等现象所带来的挑战。

ACICE的工作主要包括在网络、信息等防务领域相关威胁上分享信息、研究和分析，促进应对网络与信息威胁的合作，以及为亚细安防务官员、专家和业者交换看法，就应对网络与信息威胁分享最佳作业方式提供平台。

王志豪也说，香格里拉对话去年成功复办实体会议。包括中国和美国在内，与会的部长级代表团多达37个。

“香格里拉对话仍是亚洲地区的首要防务和安保会议，让各方重申互惠原则，及促进对话和建立信任。”

第20届香格里拉对话确定于今年6月举办，澳大利亚总理阿尔巴尼斯将发表主旨演讲。