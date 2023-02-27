本地股市星期一早盘下跌0.44%

（早报讯）随着美国华尔街股市上周承受卖压下跌超过1%，星期一（2月27日）的亚太股市全线受挫，新加坡海峡时报指数一开市便走低，中午休市前下跌0.44%或14.35点，报3267.95点。上升股198只，下跌股290只，约有9亿股转手，交易额达5亿4997万元。

美国个人开销支出出乎预料上升使投资者感到不安，市场讯速重新评估利率走向，交易员目前认为美国的利率将在今年达5.4%，高于一个月前5%的估计。

佩珀斯通（Pepperston）研究主管韦斯顿（Chris Weston）认为，若说市场将在这周转向则为时过早，不确定性的阴影仍然笼罩市场，原来预计通胀能在今年逐步回落的市场共识受到了挑战。

海指成份股跌多升少，跌幅最可观的是创业公司（Venture）下跌4.79%至17.3元；接着是凯德投资凯德投资（CapitaLand Investment）下滑2.84%至3.77元，而吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）则下跌2.02%至1.94元。

逆市上扬的是皇胜酿酒（Emperador）上升2.02%至0.50元、DFI零售集团上扬1.92%至3.18美元，而怡和控股（JMH）则起0.89%至50.04美元。

开市前公布业绩的翱兰集团（Olam Group）早盘股价退低1.88%至1.57元，莱佛士医疗集团（Raffles Medical Group）则维持在1.47元。

亚太主要股市方面，投资者为更具挑战性的美国数据做好准备而全部退低。截至中午12时，跌幅介于0.12%至1.34%，悉尼股市跌幅最大达1.34%，而上海股市跌幅最小，达0.12%。