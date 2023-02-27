【国会】战备军人出国少过一年无须申请出国准证

（早报讯）从今年4月起，出国少过一年的战备军人再也无须申请出国准证，只须确保在国民服役网站提供最新的联络方式。

国防部高级政务部长王志豪星期一（2月27日）在国会拨款委员会辩论国防部开支预算做出上述宣布。他说，国防部经过详细研究才做出这项决定，新加坡武装部队的战备能力不会因此受影响。

目前，战备军人出国六个月或以上时，须申请出国准证（Exit Permit）。为了提升战备军人的国民服役体验，国防部与武装部队决定修改这个要求，今年4月起，战备军人出国12个月或以上才须申请出国准证。

此外，为了更好地满足战备军人及家人的娱乐需求，国民服役人员消闲与乡村俱乐部将在樟宜建立一个新的社区和娱乐中心。王志豪说，中心将涵盖度假屋、体育设施和其他以家庭为中心的设施。更多细节日后将公布。

国防部与武装部队也在两个月前推出最新的工读计划，让国民服役人员有机会报读由新加坡理工学院提供的工程（机械技术）课程。他们可在武装部队担任海军作战系统专员（海事系统/电子和控制系统）。

工读计划自2018年推出以来，已有450名全职国民服役人员参与。这项计划让他们接受由高等院校提供的学术及技术培训，让他们在履行国民服役期间，也可获得理工学院文凭和大学学分。王志豪指出，到了2025年，每年预计将有500名国民服役人员参与工读计划。