三年前涉强奸脱罪 医生因不当配药被令除名

（早报讯）自称是芽笼街头毒贩的“替代选择”，配咳嗽药水给瘾君子解瘾，两年前洗脱强奸女病人罪名的家庭医生黄中武被裁定违反医生专业操守，星期一早上（2月27日）被三司特别庭谕令除名，即日起无法行医。

一般上，被除名的医生可以在三年后申请恢复行医资格。

黄中武面对20项抵触医药注册法令的指控，其中10项指他不当配给含有可待因（Codeine）的咳嗽药水和含有苯二氮类（Benzodiazepine）的镇定剂，另10项指他没有妥善地记录病人病历。

纪律审裁庭早前审理案件后，裁定黄中武须被吊牌20个月，但医理会认为处分过轻，要求三司特别庭改为谕令黄中武吊牌长达三年。以大法官梅达顺为首的三司去年11月首次审理此案，之后要求双方提呈更多资料，案件展期至星期一续审。

庭上揭露，黄中武不当配药的行为共涉及10名病人，当中包括两名年长妇女以及一名未成年病人。他会配咳嗽药水给没有咳嗽病症的病人，或是配过量的咳嗽药水与镇定剂，甚至在药水中混合其他药物。当被纪律审裁庭问为何这么做时，黄中武称这些病人有嗜毒问题，试过去戒毒所和看专科医生都没用，与其让他们去芽笼街头找毒贩买毒品，配药给他们也算是为他们提供另一种“治疗”方案。

行医超过40年的黄中武在勿洛北二道第418座组屋经营“黄氏西药房”诊所多年，是邻里街坊熟悉的家庭医生。他被指在2015年11月25日强奸与非礼一名23岁女病人，案件曝光后，他的部分病人还发起声援行动，表示相信黄中武的清白。

经审讯后，高庭法官在2019年2月判黄中武强奸罪名不成立，但改判他犯下用手指性侵女病人的罪行，同时非礼罪名也成立，必须坐牢10年。控方与黄中武过后双双提出上诉。最高法院上诉庭在2020年6月改判黄中武无罪。