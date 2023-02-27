【国会】新加坡继续推进与近邻双边合作

（早报讯）新加坡会继续加强与马来西亚、印度尼西亚和文莱的关系，并推进与近邻的双边合作。

外交部长维文医生星期一（2月27日）在国会拨款委员会辩论外交部开支预算时说，新加坡和马来西亚在牢固的民间联系，及频密的高层互访基础上，建立起密切关系。马来西亚首相安华上个月来访，两国也签署三项谅解备忘录，凸显双方在共同关注的新兴领域展开合作的努力。

谈到白礁主权课题时，维文说，马来西亚对新加坡在白礁的发展作业提出反对。不过维文指出，这些发展作业是为了加强海事安全与安保，改善在白礁水域的搜救能力，以及确保白礁在应对海平面上涨的威胁时能受到适当保护。

“这些发展作业完全符合国际法，以及新加坡对白礁和白礁水域的主权。”

维文说，去年5月，新加坡秉持相互合作的精神和诚意，暂停相关作业，为讨论马方关切和全面回应马方疑问提供便利。

到了12月，新加坡向马来西亚提出解决问题和推进发展作业的提案，过后也应马方要求，同意予以更多时间让马方考虑新加坡的澄清和提案。

发展作业目前因东北季候风而仍旧停滞。维文说，我国会以务实、具建设意义的方式处理分歧，不让任何单一课题笼罩两国关系。

在与其他近邻的关系上，维文说，与印度尼西亚的飞航情报区（Flight Information Region）协定接下来有待国际民航组织（ICAO）批准，以便和新印另两份协定，即引渡条约和防务合作协定同时生效。

我国也欢迎印尼总统佐科在不久后来新，出席新印领导人非正式峰会。

另外，新加坡与文莱独特、持久、特殊的关系依然牢固，也让两国互惠互利。我国期待与文莱在绿色经济、农业科技和能源等新兴领域拓展合作。