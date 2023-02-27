不满吃饭慢乱棍打 母继父认虐死女童

（早报讯）不满吃饭速度慢，11岁女童遭母亲和继父长期虐待，喂吃小辣椒、用热水烫伤、铁棒乱打，四天后丢命，两人星期一（2月27日）早上认罪。

命案发生在2020年11月6日晚上8时，继父在西部的一间组屋单位内，用运动铁棒挥打，击中11岁女童的头部两次，导致她昏迷和内出血，四天后送院不治。

继父星期一早上承认六项罪状，包括误杀女童、蓄意伤害和虐待；母亲则承认三项控状，包括两项蓄意伤害，以及一项住在同一屋檐下却见死不救的罪状。这是首起在刑事法典304C条文下罪成的案件。

案情显示，母亲和继父在2019年初交往，女童是母亲早前未婚先孕的孩子，母亲和继父还有三名孩子。

继父早在2019月3月开始虐待女童，包括女童没做功课，或回答不了问题时，会用抓背的棍子打她的嘴巴或逼她吃小辣椒，导致她呕吐。

母亲也曾在2020年10月，不满女童未经过批准吃零食，凌晨醒来后忽然怒火中烧，到厨房倒了一杯热水，泼在女童身上，导致她的脸部、颈项和背部起水泡，留下烫伤疤痕。

案发当天，继父发现女童吃饭速度很慢，要她做伏地挺身的姿势，并用他早前购买的运动铁棒打女童。每当女童体力不支，跌在地上时，继父仍继续用铁棒殴打。

当晚，女童盛食物时洒了一些，清理结束后，其他人已经吃完饭，继父质问她为何吃得那么慢，直接朝她的头部挥铁棒五次，女童移动躲开，但铁棒还是击中她的肩膀和头部。

验尸报告指出，女童身上有多处伤势，致命伤在头部。母亲和继父星期一早上认罪，案件择日下判。