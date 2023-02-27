闯入商业大楼女厕强奸妇女 30岁男子认罪

（早报讯）54岁妇女刚冲完凉，30岁男子看了竟色心大起，两天后埋伏女厕外，扯头发撞墙、毛巾捂嘴，厕所内霸王硬上弓。男子星期一（2月27日）早上认罪。

这起强奸案发生在2021年8月19日晚上8时45分至9时零5分之间，地点是大巴窑一带一栋商业大楼的5楼女厕。

被告是30岁的周其福（译音），案发时是一名保健顾问，他星期一早上承认一项严重强奸和一项企图严重强奸的罪名。

受害者是一名54岁妇女，为保护受害人，法官下令媒体不得公开任何可能泄露受害人身份的资料，包括事发地点。

案件星期一早上开审，案情揭露，案发前两天，在商业楼工作的被告取水时听到女厕传来冲凉声，看到受害者出来后，感觉她很性感。事发当天，被告请病假，特意到工业楼找受害者，试了几次后，成功利用住家的房间钥匙打开厕所门。

被告埋伏在外，等受害者出现，直到对方进入厕所开始冲凉，他才偷偷打开厕所门，看到对方的裸体而性起，察觉被对方发现后，硬闯进厕所。

被告推了受害者的肩膀，导致她摔倒，身体撞向墙壁。两人在地上扭打起来，被告扯住对方的头发数次撞向墙壁，企图撞晕她，再逞兽行。

不过，受害者不断挣扎，大声呼救，被告警告她闭嘴，发现对方不听，拿起受害者掉在地上的毛巾捂嘴。被告威胁说，若受害者再喊，就会捂死她。受害者害怕，停止呼救，被告才取下毛巾。

被告脱下裤子，逼受害者就范，后者拒绝，一直紧闭嘴巴。

被告发现无法勃起时，想找掉在地上的眼镜，受害者趁机逃进隔间，被告紧追在后，破坏隔间锁头闯入侵犯。