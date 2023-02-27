大学生网购大麻 称轻易如叫外卖

（早报讯）为庆祝完成考试，大学生网上购买大麻混入香烟里抽烟狂欢，如今洗心革面的他爆料，网上购买大麻就像订购外卖披萨般方便。

26岁男子安迪（化名）是在大学求学期间准备考试时，在网上购买3克大麻，考完试后把大麻混入香烟里抽。

他先通过特定群组下单，跟着会先转账50元给卖家，然后到指定的藏货点取货。

安迪受访时告诉《海峡时报》，自己在20岁那年开始沾上大麻毒品，并指网购大麻“过程就像订外卖披萨一样”。

他也说，尤其疫情期间，虽有行动限制，但类似的网上毒品交易却更方便。

他说，买家只需在Telegram等聊天工具的群组里联系卖家即可。价格虽较贵，但对方会把毒品送到住家附近，有时藏在组屋水管或立管橱里。

安迪的卖家于2020年被捕后，肃毒局人员也上门找到了他。他的尿液样本被验出含大麻成分，须到戒毒所接受一年的戒毒康复计划，现在已经戒毒。

辅导员也表示，甚至有滥用者透露，自己是通过网络游戏的聊天功能认识毒贩，再向他们购买毒品。

中央肃毒局公布的2022年统计报告显示，去年共有2812名滥用毒品者被捕，落网的大麻滥用者人数同比增加71%（236人），当中有约144人（61%）的年龄低于30岁。

被捕者当中也有168人属于新滥用者，30岁以下的也占大多数。

当局表示，医学界充分证明了大麻的危害，包括其潜在的成瘾性，但一些年轻人仍以为大麻无害。肃毒局将加强向年轻人宣导大麻和其他毒品的危害性。