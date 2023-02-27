商场食阁玻璃门突然碎裂 所幸无人受伤

（早报讯）商场食阁玻璃门突然爆裂，所幸碎片没有溅到邻桌顾客，食阁事后立刻安排清洁工清扫碎片。

这起事件发生在星期一（2月27日）下午约2时20分，地点在NEX购物中心的大食代食阁。

陈姓读者当时正与友人在食阁喝下午茶，跟她们间隔两三桌的玻璃门，突然毫无预警地发出“砰”的一声，整片玻璃瞬间爆裂，碎落一地。

她说：“靠近玻璃门的桌子坐着一名男生，还好碎玻璃没有溅到他身上。”

陈姓读者也说，早在事发前，爆裂玻璃门的前后原本就已被围了起来，而且贴上告示提醒食客不要使用该扇门，因此事发前没人触碰它。

玻璃门爆裂后，食阁负责人马上安排清洁工清除玻璃碎片。

大食代食阁答复《联合早报》询问时说，NEX购物中心食阁在星期天（26日）晚上11时30分打烊时，发现一扇自动玻璃门无法正常运作。

食阁在星期一（27日）营业前进一步评估后，封锁了玻璃门附近区域，并张贴告示提醒顾客使用另一个出入。“玻璃门在星期一下午2时22分突然无故爆裂，我们已立即采取行动清理所有的玻璃碎片，以确保顾客的安全。”

大食代说，没有人在这起事故中受伤，食阁正与商场管理部门和承包商密切合作，更换玻璃门。