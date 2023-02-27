本地回收旧鞋却出现在印尼二手店 问题出在分包商Yok Impex

（早报讯）运动鞋捐赠新加坡体育理事会和美国化工公司陶氏化学等旧运动鞋回收项目伙伴后，却出现在印度尼西亚，以二手货售卖。调查发现，问题出在分包商Yok Impex收集和分类旧鞋的环节，项目伙伴不会与该公司续约，也会采取措施改善流程。

旧鞋回收项目伙伴体理会、陶氏化学（Dow）、B.T. Sports、欧绿保－华与华（Alba WH）、迪卡侬（Decathlon）和渣打银行星期一（2月27日）发表联合声明说，他们在1月得知项目回收过程出现疏漏后，便立即展开调查。

调查由负责收集旧鞋的欧绿保－华与华（Alba WH）领导，并在1月31日完成。调查结果发现，欧绿保－华与华分包商Yok Impex的回收流程存在缺失，导致收集的旧鞋没有送去再循环。

声明指出，欧绿保－华与华去年1月委任Yok Impex到指定地点收集旧鞋回收桶，再在Yok Impex的场所分类旧鞋。这些旧鞋之后会送往欧绿保－华与华的货仓登记和称重，再转到B.T. Sports设施把鞋子磨成可用作建筑材料的颗粒。调查发现，旧鞋回收桶集中放在Yok Impex，而Yok Impex同时在分类自己的物品，导致一些鞋子被拿去转卖而非再循环。这很有可能是一些鞋子包括路透社装有追踪器的鞋子，为何会从回收桶被取出并出口到其他地方。这个问题只发生在Yok Impex的设施。

旧鞋回收项目伙伴强调，他们不会纵容任何未经许可移除或出口从项目收集到的鞋子。欧绿保－华与华已停止把回收桶送往Yok Impex的设施，也不会和该公司续约。各方伙伴也会吸取教训，改善流程。

路透社记者去年把11双藏有追踪器的旧运动鞋放入回收旧鞋项目分布不同地点的回收桶，之后发现10双被出口到印尼。其中三双在当地二手货店寻获，四双因地点太偏僻没有进一步追踪，三双的追踪器在鞋子抵达印尼后就没有再发出信号。