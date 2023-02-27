【国会】台海若爆发冲突 新加坡受到的影响将比俄乌战争更直接

（早报讯）如果台湾海峡爆发冲突，对新加坡的影响将比俄乌战争更直接。

外交部长维文医生星期一（2月27日）在国会拨款委员会辩论外交部预算开支时，针对多名国会议员关注中美紧张关系做此表示。他说，台湾卡在中美关系中，台海已成为更危险的闪点，擦枪走火就可能引爆中美冲突。

维文说，尽管美国和中国都不希望在台海采取军事行动，但任何失误或事故都可能会引发危险失控、以牙还牙的恶性循环。

他指出，台海冲突会造成全球性影响，新加坡受到的影响将比俄乌战争更直接，因为台湾更接近新加坡，也因为新加坡同美国、中国大陆和台湾的关系远比同俄罗斯和乌克兰的关系深远。

新加坡一再对中美两国强调，新加坡和本区域国家都要同中美维持友好关系，不愿被强迫选边站。新加坡也向来把本身的国家利益摆在首位，并且客观采取原则立场，即使这么做可能使中美其中一方不悦。维文强调，新加坡必须有自信且确保国家保持团结一致，才能长远地坚持立场。

针对中美采取步骤减低在经济和科技方面的互相依赖，维文认为这可能对全球经济造成重大影响，而新加坡将无可避免地受到波及。

新加坡的开放经济高度依赖同世界各国的商务往来，并从作为全球供应链的重要节点中获益。美国是新加坡最大的外国投资方，也是新加坡最大的服务贸易伙伴。同一时候，新加坡是中国最大的投资方之一，而中国也是新加坡最大的商品贸易伙伴。中美关系融洽，有益于新加坡繁荣；相反的，如果中美关系出问题，新加坡原来享有的这些优势将转变为劣势。