【国会】我国关卡启用唾液检测仪 10分钟验出是否吸毒

（早报讯）为了更有效侦测人们在国内外滥用毒品的行为，我国开始在关卡和路障临检行动中采用唾液检测仪，平均只要10分钟就能初步检验一个人是否吸毒。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授星期一（2月27日）在国会拨款委员会辩论内政部开支预算时，宣布上述新措施。

他说，中央肃毒局从今年1月起在关卡使用一款轻便的检测仪，以阻吓新加坡人和永久居民在国外滥用毒品。“这么做能更有效地在关卡侦测嗜毒者。”

从本月起，肃毒局和警方也开始试行联合设路障，同样会利用唾液检测仪加强取缔嗜毒者。

检测结果呈阳者，须接受当局进一步调查。

全球嗜毒人数不断增加，邻国泰国去年放宽对大麻的管制，使我国打击毒品的任务面对更严峻挑战。本地一些年轻人对毒品的态度也更包容，数名议员都关注政府会如何预防青少年走上嗜毒歧途。

除了加强执法，费绍尔说，肃毒局也持续推行反毒宣导工作，包括与教育部合作，确保所有中小学接下来每年都会举办至少一个防止毒品教育计划，向学生传达毒品的危害。

改造是打击毒品的另一重要环节。为了更有针对性地帮助有多次吸毒史的囚犯，新加坡监狱署改进了以心理学为基础的改造方案，让这些囚犯有更多时间纠正消极态度并加强调节情绪的能力，不再依赖毒品。