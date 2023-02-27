服监视令期间喝酒打人 青年重判坐牢打鞭

（早报讯）被判监视令的20岁青年在服刑期间听见朋友“被陌生男子瞪”，拿酒瓶砸陌生男子头部为朋友出头，法官重判他五年八个月监禁、三下鞭刑，外加赔偿。

被告是20岁的王伟志，他面对四项包括蓄意伤人和抵触滥用毒品法令等控状。

案件星期一（2月27日）在国家法院过堂，王伟志承认其中两项控状，法官将余项纳入考量后，判他监禁五年八个月、三下鞭刑及赔偿受害者269元六角五分。

根据案情，被告在2020年10月26日因吸食甲基安非他命（俗称冰毒）而被判接受改造训练，并在2022年3月2日在监视令下获释，监视令要到2024年11月15日才结束。

被告与两名同谋丹尼（23岁）和阿秘鲁（23岁）是在青年改造所服刑时认识的。

他们三人与另一名朋友于2022年3月20日晚上7时许，在驳船码头沙球朥路（Circular Road）的一家酒吧点了一瓶威士忌。

四人在晚上10时30分离开酒吧，被告带走未喝完的威士忌，边走边喝，一路走到牛车水敬招街的便利商店买香烟。

买香烟时，阿秘鲁看见一名30岁的陌生男子蔡永杰，以为后者在瞪他，于是联手被告殴打男子。

被告用手中的威士忌酒瓶攻击蔡永杰的头部几下，阿秘鲁则用折刀砍男子的头部三下，导致蔡永杰的部分头发掉落。

店外的丹尼听见便利商店传来的打斗声后，冲了进去与阿秘鲁联手对男子拳打脚踢。最后一名朋友只在远处观望。

四人事后逃离现场，阿秘鲁分别向被告和丹尼承认自己砍伤男子，“剃掉了”男子的头发。

蔡永杰的头部蒙受两道约10米长的伤口，被送往中央医院紧急部门，并被诊断有头晕和失忆等脑震荡后遗症。

被告于2022年3月29日被捕，卫生科学局检验他的尿液对冰毒呈阳性反应，相信被告是从Telegram上购买冰毒。

丹尼早前已被判坐牢八个月三周，赔偿受害者269元六角五分；阿秘鲁的案件则将于4月27日过堂。（人名音译）