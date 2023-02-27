出狱后又编造谎言骗女子 法官：被告缺乏悔意且蔑视法律

（早报讯）上交友平台编造在圣淘沙从事游艇买卖生意的假象，男子谎称因“银行户头被冻结”而无法缴租金和侄子的学费，骗多名女子逾2万5000元。男子也与多家公司串谋经营“猪仔屋”，窝藏逾期逗留客工，被判坐牢44个月四个星期。

被告许祥庆（66岁，音译）被控欺骗、抵触移民法令和雇用外来人力法令等19项控状。

案件星期一（2月27日）在国家法院过堂，他承认其中10项控状，法官将余项纳入考量后，判他坐牢44个月四个星期。

根据案情，被告在2020年7月至2021年1月，在多个社交平台以“Kelvin”为名创立账号，前后在平台上认识三名女子，谎称自己是买卖游艇的商人。

被告谎称自己急需支付租金或侄子的学费，但遇到银行户头被冻结或丢失钱包等情况，因此向女子借钱，并“承诺”一旦问题解决后，便会还钱。

多名女子事后发现自己上当纷纷报警，其中一名女子更是发现媒体几年前报道过被告因欺骗他人而被控的新闻。

根据媒体当年的报道，被告于2007年至2011年间多次冒充新航机师上交友网站结交女性，并穿新航机师制服与她们约会，让女子留下深刻的印象。骗取信任后男子开始骗财骗色，他的行迹最终被一名真机师当场拆穿，报警逮捕他。

不料被告又重犯欺骗女子的罪行，并在2019年11月1日至12月2日，以每月300元租金窝藏逾期逗留的孟加拉籍男客工，抵触移民法令。

他也在2017年2月至9月间，与四家公司串谋经营“猪仔屋”，让客工住在超过八名租客的单位，抵触了雇用外来人力法令。

被告的代表律师求情时称，被告之所以重犯是因为需要支付继子的学费等，遇到了经济困境，如今他为自己的罪行忏悔。

被告也一度在庭上打断法官下判前的陈述说：“我真的没钱了。”

法官驳斥，被告的欺骗方式与之前的类似，而且这不是他第一次犯下相同的罪行，明显缺乏悔意且蔑视法律。