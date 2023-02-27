樟宜机场T3新攀岩设施 本周六起开放

（早报讯）樟宜机场在第三搭客大厦（T3）新开设的运动攀岩场所，将于星期六（3月4日）开放给公众和游客。

由The Rock School（TRS）攀岩中心负责管理和运营的“Climb@T3”攀岩设施，包括八米高的攀岩墙和12米长的巨石墙。

攀岩场所将提供免费攀岩教学指导。

樟宜机场集团的文告指出，不同年龄层和技能水平的攀登者都能在这里找到适合自己的攀岩设施。

新开设的运动攀岩场将提供教学指导，让民众尽情在巨石墙上锻炼自己的攀岩技巧。（樟宜机场集团提供）

八米高的攀岩墙由2020年和2024年奥运会的官方攀岩墙供应商建造，是“Climb@T3”的亮点设施之一。这个墙面共有九条攀岩道，均配备了最先进的自动保护装置系统。即使是毫无经验的攀登者，也可以安全地与家人朋友一起尝试攀爬。

在这个横跨地下二层和三层的八米攀岩墙上，设有超过20条难度介于初级到中级之间的攀爬路线，供大众选择对于自己而言难度适中的路线，进行挑战。未来，路线将进一步增加至30条左右。

另外，高2.5米、长12米的巨石墙，主要为初学者和年轻攀岩爱好者打造。尝试八米攀岩墙前，他们可以尽情在巨石墙上锻炼自己的攀岩技巧，逐步积攒经验，建立自信心。

Climb@T3将于3月4日开放，运营时间为星期一至星期五中午12时至晚上9时30分；周末和公众假期为上午10时至晚上9时30分。