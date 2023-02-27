八旬独居老妇家中逝去 孙女上门探望惊见腐尸

（早报讯）八旬老妇独居在锦茂组屋，七个孩子至少三年没探望，只有孙女偶尔上门问候。孙女某次上门找人，敲门10分钟却没人回应，推门惊见老妇已变成一具腐尸。

死者蔡素倩（83岁）的尸体于2022年8月30日被发现。验尸庭星期一（2月27日）针对死因发表裁决，揭露老妇的邻居最后一次在同年6月见到她。

案发当天，死者的孙女来探望她，敲门10分钟后无人回应。法庭文件没提及这名孙女的年龄。

孙女知道老妇的听力有问题，于是尝试推开木门探个究竟。她未见到老妇，但发现客厅有多只苍蝇乱飞，并飘出一股异味。

她马上致电民防部队求助，民防人员到场后破门而入，在厨房和厕所间发现已高度腐烂的尸体，脸已毁坏至难以辨认。调查人员得从尸体取出部分骨髓，与老妇的儿子对比，才确认她的身份。

庭上揭露，老妇有七个孩子，但他们都没有前去探望，最后一次是在案发前三年。根据家属的说法，老妇不要孩子来看她，只跟孙女关系较亲密，也只有孙女偶尔来找她。一名社工也关注老妇的情况，曾于2022年4月上门，但发现没有人在家。

调查显示，老妇的住家只有一把钥匙，没有外力闯入的迹象。警方已经排除他杀的可能。

老妇患有各种慢性疾病，包括中风、高血压和糖尿病，还有偏执妄想症（paranoid delusions）。法医发现尸体没有外伤，但由于已经高度腐烂，无法确切判断死因。

验尸官将此案列为悬案，并向老妇的家人表示慰问。（人名译音）