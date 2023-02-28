星期二开盘可关注股票

（早报讯）美债和美元指数星期一（2月27日）回落提振了美国股市，三大美股全部回弹。纳斯达克指数收涨0.63％，收于11466.98点；标普500指数收涨0.31％，报3982.24点；道琼斯工商指数涨0.22%，报32889.09点。

新加坡海峡时报指数星期一跌19.06点或0.58％，闭市报3263.24点。本地股市全天交易量17亿8000万股，交易总值12亿元。全场上升股228只，下跌股353只。

亚太区域股市星期二（28日）早盘全部上扬，首尔股市上涨0.96%，悉尼和东京股市也均涨0.5%。

星期二可关注的本地股票：

*金光农业资源（Golden Agri-Resources）星期二开盘前公布最新业绩，截至去年底集团下半年和全年净利增长21.5%和64.2%，达3亿9243万美元（5亿2860万新元）和7亿8210万元。每股盈利分别为3.09美分和6.17美分，前年同期为2.54美分和3.75美分。集团下半年和全年营收分别上涨8%和12%，达59亿4900万美元和114亿3900万美元。董事会建议派发每股9.91分的股息，派发日为5月18日。金光农业资源星期一闭市报0.255元，跌1.92%。

*胜科海事（Sembcorp Marine）星期二开盘前要求暂停交易，具体原因有待公布。集团星期一闭市后公布最新业绩报告显示，集团去年下半年净亏同比显著缩小77％至1亿1830万元，每股亏损0.38分。前年下半年集团净亏5亿2330万元，每股亏损2.27分。此外，集团去年全年净亏缩小78％至2亿6110万元，每股净亏0.83分，前年它净亏11亿7056万元，每股净亏6.49分。胜科海事星期一闭市报0.127元，跌0.78%。

*博纳产业（Propnex）星期二开盘前公布最新业绩，截至去年底集团第四季和全年净利大幅增长24.5%和3.9%，达1777万元和6236万元。每股盈利分别为4.8分和16.85分，前年同期为3.86分和16.22分。集团第四季和全年营收分别上涨23.3%和7.5%，达2亿9842万元和10亿2919万元。董事会建议派发每股8分的股息，派发日为5月12日。博纳产业星期一闭市报1.73元，涨1.77%。

*莎姆达拉（Samudera Shipping Line）星期二开盘前公布最新业绩，截至去年底集团下半年和全年净利分别大幅上涨63.6%和150.5%，达1亿5031万美元和3亿2203万美元。集团全年的每股盈利为59.85美分，前年同期为23.9美分。集团将派发每股25分的股息，派发日期有待公布。莎姆达拉星期一闭市报1.34元，涨2.29%。

*富旺朝控股（Food Empire）星期一闭市后公布最新业绩，截至去年底集团下半年和全年净利大幅增长至3303万美元和6010万美元,前年同期为795万美元和1950万美元。每股盈利分别为6.18美分和11.26美分，前年同期为1.47美分和3.6美分。集团下半年和全年营收分别上涨29.7%和24.5%，达2亿2101万美元和3亿9836万美元。董事会建议派发每股4.4分的股息，派发日为5月19日。富旺朝控股星期一闭市报0.805元，涨0.63%。

*达辉（Delfi）星期一闭市后公布最新业绩，截至去年底集团下半年和全年净利增长44.4%和49.9%，达2452万美元和4390万美元。每股盈利分别为4.01美分和7.18美分，前年同期为2.78美分和4.79美分。集团下半年和全年营收分别上涨21.6%和19.2%，达2亿3670万美元和4亿8297万美元。董事会建议派发每股2.64分的股息，派发日为5月15日。达辉星期一闭市报0.93元，涨1.09%。

*大道工业（Broadway Industrial Group）盘前公布最新业绩，截至去年底集团下半年净亏损为118万元，前年同期净利达744万元。集团的每股亏损为0.26分，前年同期为每股盈利1.59分。此外，集团去年去年净利大跌58.9%至628万元，每股盈利减少57.8%至1.38分。集团去年下半年和全年营收分别下滑52.3%和25.2%至1亿2401万元和3亿5239万元。大道工业星期一闭市报0.097元，大跌10.19%。

*安益有限公司（Annaik Limited）星期二盘前公布最新业绩，截至去年底集团下半年和全年净利增长43.16%和78.66%，达267万元和553万元。每股盈利分别为0.93分和1.92分，前年同期为0.64分和1.07分。集团下半年和全年营收则分别下跌52.11%和11.81%，达3213万元和8781万元。董事会建议派发每股0.4分的股息，低于前年同期的0.7分。派发日期有待公布。安益有限公司星期一闭市报0.079元，股价无变动。

*达阔水技术（Darco Water Technologies）盘前发布最新业绩报告，截至去年底集团下半年和全年净利扭亏为盈，分别达112万元和81万元，前年同期则分别亏损458万元和645万元。每股盈利分别为1.19分和0.87分，前年同期则为亏损4.88分和6.88分。集团下半年和全年营收分别上涨23.5%和42.4%，达4676万元和7771万元。达阔水技术星期一闭市报0.092元，股价无变动。