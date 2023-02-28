涉沟渠内掐死双胞胎儿子 父患重郁症改控误杀

（早报讯）涉嫌在武吉知马沟渠亲手掐死双胞胎儿子的父亲，被诊断患有中等程度的严重抑郁症，控方改以误杀罪提控他。

这起惊人的命案发生在2022年1月21日，被告叶俊宏（Xavier Yap Jung Houn，49岁）原本被控在武吉知马上段翠绿岗弯游乐场旁的有盖沟渠里，亲手杀害11岁的双胞胎儿子，叶育成（Ethan Yap E Chern）和叶凯胜（Aston Yap Kai Shern）。

案件星期二（2月28日）过堂时，控方揭露被告案发时患有中等程度的严重抑郁症，因此决定将被告面对的两项谋杀罪名，改为误杀（culpable homicide）。

控状也首次揭露，被告在案发当天下午4时23分至6时18分许，在上述地点亲手掐死两个双胞胎儿子。

被告不获保释，继续还押樟宜监狱待审。

身穿白色有领T恤和戴着口罩的被告通过视讯面控。他明显消瘦许多，眼神呆滞地面对镜头，除了读出自己的英文名字确认身份，全程保持沉默。

《联合早报》早前报道，警方在案发当天傍晚6时25分接获被告的求救电话，警员到场后发现双胞胎横尸在有盖沟渠内。遇害的双胞胎，都患有过动症和自闭症。

在原本的谋杀罪名下，被告可能被判处死刑。若误杀罪名成立，被告可面对终身监禁、最长20年监禁，罚款或鞭刑。（人名译音）