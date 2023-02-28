【国会】迁移学校情况各不相同 教育部个别审慎处理

（早报讯）政府决定迁移学校或规划新学校的地点时，主要从国家整体和各地区层面，考虑现有与未来预估居住人口的分布情况及教育所需，而每所迁址学校的情况各不相同，教育部都审慎处理。

教育部长陈振声说，一般上，所有新建学校都是男女混合学校，以确保能满足学校周围男女生的入学需求，尤其是就近上学是小学阶段的重要考量。

至于教育部是否计划将更多现有的男校或女校转为混合学校，陈振声表示，教育部不会主动去转换，但过去几十年有几个类似案例。

他强调，每个案例情况各异，教育部采取量身定制的方法，与每所受影响学校的主要决策者讨论，并提供所需支援。

任何重大决策如搬迁或转为混合学校，教育部会尽早提前通知，与校方共同安排过渡工作，减少给现有学生及家庭带来的影响和不便。

陈振声星期二（2月28日）在国会回答杨厝港区议员叶汉荣口头询问时，阐明政府的立场及决定学校性质的原因。

谈到英华小学（Anglo-Chinese School Primary）迁校及转为混合学校一事，陈振声说，当英华学校的学校理事会与教育部讨论把位于武吉知马的两所小学的其中一所，迁到其他住宅区的可能性时，教育部提议登加为迁址新校舍，并指出如果不接收女生，这将限制附近居民的入学选择，学校也可能无法持续维持。学校理事会后来接受教育部的建议。

教育部与英华学校在这个月初宣布，位于武吉知马巴克路的英华学校（小学）2030年搬迁至西部的登加新校舍，并且会从男校转为男女混合学校，以满足登加新镇学龄孩童的入学需求，以及服务背景更多元的学生。