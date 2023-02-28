本地股市星期二早盘上涨0.51%

（早报讯）隔夜美股上扬推动本地股市回弹。新加坡海峡时报指数星期二（2月28日）早盘高开高走。截至中午12时，上扬16.77点或0.51%，报3280.01点，盘中最高点是3285.25点，最低点3268.5点。

辉立证券投资组合经理韩巍博士接受《联合早报》采访时说，美债和美元指数回落提振隔夜美股上升，从而推动了本地股市回弹。海指在过去三周回调后，已接近3230点至3250点的重要支撑区间。投资者开始逢低买入。

不过，韩巍博士提醒说，美国联邦储备局的鹰派立场可能会对成长股，特别是科技股不利。如果加息幅度上涨，银行股和防守型股票应是首选。

野村资产管理高级策略师石黑秀之（Hideyuki Ishiguro）则说：“随着美国货币政策收紧正在被消化，市场投资者开始愿意承担更多风险。半导体相关的成长股可能会上涨，金融行业的价值股可能会下跌。”

亚太地区股市涨多跌少。其中，首尔股市涨0.94%，领涨亚太市场；悉尼和香港股市分别上涨0.52%和0.45%；深圳、东京和上海股市的涨幅介于0.07%至0.26%。台湾股市则下滑0.71%。

海指成份股方面，24只上涨，两只下跌，四只持平。

领涨的是怡和合发（Jardine C&C）和香港置地（Hongkong Land），前者起3.77%至30.26元，后者起2.22%至4.61美元。

两只下跌的成份股是丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）和新科工程集团（ST Engineering），分别滑落0.42％和0.28％，报2.36元和3.53元。

活跃股方面，申垚控股（Shen Yao）和莎姆达拉（Samudera Shipping Line）居前，成交量分别为1亿3831万股和1611万股，前者股价无变动，后者大幅下跌10.45%至1.2元。

莎姆达拉开盘前公布最新业绩，截至去年底集团下半年和全年净利分别大幅上涨63.6%和150.5%，达1亿5031万美元（约2亿零265万新元）和3亿2203万美元。集团全年的每股盈利为59.85美分，前年同期为23.9美分。集团将派发每股25分的股息，派发日期有待公布。