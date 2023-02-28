【国会】政府推出新计划 协助新创企业在邻里发展

（早报讯）我国将推出一个新的“创新在邻里”（Heartland Innovation and Transformation）计划，协助新创企业在邻里发展，并强化它们的创新能力。

国会拨款委员会星期二（2月28日）辩论贸工部开支预算。贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲参与辩论时，做出上述宣布。

刘燕玲说，政府希望鼓励更多新创企业，推出新产品或尝试新颖的商业模式，吸引更多人到邻里消费。

在“创新在邻里”计划下，政府将在成熟组屋区创造临时、能够灵活使用的邻里商店和零售空间，让新创企业使用这些空间，试验新的商业概念。

她指出，政府也会营造鼓励创新的生态环境，提升企业的创新创造能力。与此同时，政府也会为邻里商家，以及熟悉社区、商联会和基层组织的成功企业家牵线搭桥，促进交流、分享最佳实践等。

另一方面，随着邻里企业数码化计划（Heartlands Go Digital）持续取得成功，刘燕玲宣布，政府将扩大至邻里企业数码化计划3.0（Heartlands Go Digital 3.0）。

这项计划将扩大，与新私人领域伙伴和高等学府的合作，通过商业咨询、店内培训，以及各个邻区与行业的小组，为项目进行提升，全面加强邻里企业在数码行销、视觉营销、客户服务和财务管理等方面的能力。