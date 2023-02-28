菜市“大声婆”再生事 反锁屋内闹五小时

（早报讯）菜市“大声婆”再生事，无故拉扯老妇口罩，乱扔组屋楼下的垃圾，有公众报警，她竟反锁家中大闹近五小时。

这起闹剧发生在星期一（2月27日）早上10时许，地点是菜市道第38座组屋。

《新明日报》接获热心读者通报，称多辆警车、民防部队车辆抵达现场，包括镇暴部队车辆。

随后，民防人员在组屋楼下铺设气垫，也在组屋外墙撒下安全网，以策万全。读者说，有女居民反锁在单位内，才引起警方和民防如此“大阵仗”。

记者下午2时许赶到时发现，一名女子站在八楼单位的窗边，情绪激动，而单位内传出喊叫声，女子曾探头出窗外，右手拿着烟，左手对着楼下指画，一脸不悦。

现场约有30名公众驻足围观，议论纷纷，指女子并非第一次大闹，之前还因从高楼扔下各种物品，或滋扰等行径被捕。

据《新明日报》获悉，闹事的女子是林素玲（50岁），因不时高声叫喊，被冠上“大声婆”绰号。根据之前报道，她曾九度入狱，多次都是因为公共滋扰闹事。

同座居民赖劲拳（66岁，退休）透露，星期一早上先看见“大声婆”走近一名经过组屋楼下的老妇人，不知何故伸手拉下对方的口罩。“之后，她还拾起周围的一些垃圾，随手乱砸。”

警方接获报案后，林素玲已返回住家单位，将自己反锁起来，直到下午3时许才由担架车带下送上救护车，前后闹了近五小时。（人名译音）