民防服役人员偷同事手机变卖 还盗提690元

（早报讯）为霸凌同事，两名民防服役人员偷走同事手机变卖，假意帮忙寻找手机，却趁机索取个人资料，从同事银行户头转走690元。

其中一名涉案民防服役人员是23岁的伊斯干达中士。他目前还在服役中。受害者是郑雷奥下士（21岁）。

被告伊斯干达星期一（2月27日）承认一项偷窃罪状以及抵触一项滥用电脑法令，指他偷走受害者手机，还教唆同伙尼扎尔下士（21岁）从受害者银行户头偷取690元。

案情显示，三人都在民防部队担任安全行政人员，去年8月前，被告跟尼扎尔计划要对受害者“做一件大事”，想通过拿走受害者价值1149元的手机，让他感到痛苦。

被告在8月1日早晨7时30分与受害者一同值班，之后趁机将对方的手机偷走，受害者却以为是自己丢了手机。同日，被告和尼扎尔以600元卖掉手机，再平分了钱，但尼扎尔保留了芯卡。四天后，受害者提起已收到消费税补助券，被告便萌生偷取这笔钱的念头。

被告先是提议透过自己手机的应用程序寻找受害者丢失的手机，受害者在手机登入电邮的个人资料时，被告趁机偷看，事后打发受害者离开。

尼扎尔在自己手机下载电子银行的应用程序，再放入受害者的芯卡，成功猜对受害者的登入资料，再用发到电邮的一次性密码登入，把690元转走。

被告将转走的690元分了300元给尼扎尔，剩余都花在酒上。

法官最终判被告入狱三个月五周。