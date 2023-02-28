【国会】六万户家庭可通过住家数码共享计划 以津贴价购电子设备和宽带服务

（早报讯）低收入家庭下来可通过新推出的住家数码共享计划，以津贴价订购宽带服务和购买电子设备。

政府会在下来四年为这项住家数码共享计划（DigitalAccess@Home）拨出8000万元，逾六万户家庭将受惠。

新计划会在4月3日推出，取代现有的家庭网接计划（Home Access Programme）和新生电脑计划（NEU PC Plus Programme），不过这两项计划的受惠家庭还是能继续享有受津贴的服务，直至合约到期。

通讯及新闻部长杨莉明星期二（2月28日）在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时指出，至今已有超过4万6000户低收入家庭透过上述两项计划受惠。“我们会将这两项计划二合为一，并简化申请流程，让最有需求的公众能以负担得起的价格上网。”

新计划与上述两项计划目的相同，为订购宽带服务和购买电子设备的低收入家庭提供津贴。不过申请流程简化后，公众不再需要提交身份证复印本和收入证明等文件。资讯通信媒体发展局也会同社会及家庭发展部和教育部合作，让社区关怀计划（ComCare）和经济援助计划现有受惠者，自动加入住家数码共享计划。

通过新计划，租赁组屋住户每个月只需支付5元，就可享有每秒500MB的宽带服务。一到三房式组屋住户和四房式及以上住户则须分别支付10元和15元。多支付5元就可将网速提升至每秒1Gb，购买电子设备时则可享有25％至75％的津贴。