涉500万元骗案 葡萄酒投资公司前董事申请降低保金

（早报讯）葡萄酒投资公司2008年涉嫌欺诈超过500万元，前董事在调查期间离境，过后声称在菲律宾惹官司滞留八年，直到近日才回国，并在抵境后被捕。

这名前董事是45岁的沈国圣（Sim Kwok Sng Dominic，45岁），他于2月15日被控后表示，自己没有潜逃的风险，要求把10万元的保金调低，获得法官首肯。

《联合早报》之前报道，被告涉嫌经营葡萄酒投资公司联合资产集团（Universal Assets Group，简称UAG），让投资者先出钱买下红酒，一年后以更高价格卖回给公司时，保证会有10％至12％的回报。公司过后被指拖欠回报，导致投资者血本无归。

法庭星期二（2月28日）审理被告的保金申请。控方透露，警方当年收到针对联合资产集团的报案有300多起，涉案金额高达500万余元。

控方也指被告任职赌场中介公司Bullion Investment的总裁，又遭约30人报案投诉。案件调查期间，被告却在2015年出国，过后迟迟不回国，耽误了警方的调查。考虑到被告涉及的多项指控和巨额款项，控方要求法官把保金定在10万元，确保被告继续配合警方调查。

被告则说，自己当年全程配合警方调查，每次都在申请并获得批准的情况下出国，唯独2015年到马尼拉公干时惹上官司，才会滞留菲律宾八年。

根据早前报道，被告当时涉嫌以假电汇单兑换真筹码，欺骗菲律宾太阳马尼拉度假村赌场（Solaire Manila）3000万美元（约4000万新元），结果在菲律宾被控欺诈罪名。

被告声称他最终被判无罪释放，于是在办理相关手续后就回国。他如今只想跟家人团聚，并称如果有潜逃风险，自己就不会回国。

法官批准他以7万元保释在外，但谕令他佩戴电子追踪器，以减少潜逃风险。

被告表示须要时间与家人讨论如何筹集保金。案件将在4月5日过堂。（人名译音）