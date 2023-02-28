【国会】越来越多年轻人定期通过网上平台阅读本地主流媒体新闻

（早报讯）越来越多年轻人定期通过网上平台阅读本地主流媒体的新闻。

通讯及新闻部的调查显示，在2021年，82%的15至24岁的年轻人，定期从网上平台获取本地主流媒体的新闻，比起2018年已跃升了约30个百分点。

通讯及新闻部长杨莉明星期二（2月28日）在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时说，为扩大年轻读者群，本地各主流媒体纷纷应用数码科技，以别出心裁的方式讲述故事。

例如《海峡时报》通过互动图表报导过去几十年的组屋变迁以及海平面上升对我国海岸线的冲击。其他母语媒体也努力走向受众群体，如马来报《每日新闻》制作了讨论社会和地缘政治课题的播客、以及《淡米尔之声》准备在今年推出手机应用等。

这些努力已取得一定回报，特别是年轻读者有所增加。

杨莉明指出，新加坡人必须有值得信赖和易获取的信息来源，才可对抗错误的网上信息。少了这些，稳定社会就未必是理所当然的，“一个见多识广、有信息素养的全体公民，能强化社会韧性。这正是我们支持公共服务媒体的关键因素。”

她也说，随着国人获知新闻的习惯改变，新报业媒体信托和新传媒必须不断提升改进。管理层须支持记者在汲取新技能过程的需要，而且实现转型，不仅仅靠新颖技术，更需思维上的改变。

杨莉明说：“前路既漫长又艰辛，我们不能低估所须付出的努力。”