奢侈品存仓库全发霉 女子申诉损失上万元

（早报讯）因搬家无处存放物品，女子花了4000多元租下小仓库放置家具和个人物品，结果一年后却发现20多个名牌包和表带全部发霉，估计损失超过上万元。

30多岁的王瑜彤星期二（2月28日）在脸书贴出长文，描述自己将物品存放仓库却发霉的惨痛经历。

王瑜彤发现名牌包、腰带、皮包和鞋子等已发霉。（取自脸书）

王瑜彤接受《联合早报》电访时说，她在2022年初卖掉房子，在等待新房期间暂住母亲家。由于母亲家的空间有限，她上网搜索后发现仓储公司Lock+Store的评价不错，因此决定将物品存放在这家公司的仓库中。

她花了4075元租下一间没有冷气的小仓库，存放家具和约50箱个人用品。

但她在2022年12月底取出物品时，发现至少20多个名牌包、腰带、皮包和鞋子等已发霉。仓库墙壁也疑似出现渗水的情况，她怀疑是仓库后方的冷气仓库漏水所致。

王瑜彤说，受影响的物品包括普拉达、路易威登和Coach等名牌产品，其中最贵的名牌包约2400元，总损失至少1万6000元。

另外，她放在真空袋的32公斤衣物也遭殃，导致她需要额外花200多元将衣物送洗。“最让我心痛的是，我从小收集的上百本漫画，还有女儿唯一的一张幼儿园毕业证书也损坏，这些都是用钱也买不到的。”

已向消协投诉

王瑜彤说，仓储公司事后仅口头答应会给她一笔2000元的善意赔偿，以及500元修复损坏物品的费用。“这远远没法弥补我的损失，我已向新加坡消费者协会投诉，并打算上小额赔偿庭索赔。”

Lock+Store回应《联合早报》询问时说，这是公司第一起与名牌包有关的事件，公司对顾客的经历感到抱歉，并在收到反馈后立即展开调查。区域经理已联系顾客，将定期提供调查进展。

发言人说，“我们想借此机会提醒现有顾客和其他人，不要将贵重物品，例如珠宝、艺术品和名牌包等存放在没有冷气的仓库中。”

“我们已告知顾客不要存放任何贵重物品，合约也注明若存放的物品失窃、损坏、变质或发霉等，应由顾客自行承担风险和责任。经理也在顾客签约前，先让顾客了解了这些条款。”

发言人说，保险公司事后确认这起事件与漏水无关，而是温度或湿度的变化导致。而且没有冷气的仓库内不设温度或湿度调节器，因此无法控制温度和湿度的变化。