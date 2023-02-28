两巴士国大校园内相撞 五人受伤三人送院

（早报讯）疑雨天地面湿滑，两辆巴士在国大校园的弯路上迎面相撞，导致至少五人受伤，其中三人送院。

这起车祸发生在星期二（2月28日）中午12时许，地点在新加坡国立大学中央图书馆附近。

不愿具名的大二学生受访时说，事发时下着雨，一辆新捷运95号巴士和川行于国大校园的校车，从反方向经过中央图书馆与信息科技（Information Technology）系教学楼中间的一处弯路时，疑因雨天路滑，导致校车与巴士迎面相撞。

根据现场照片显示，校车的挡风玻璃在撞击下爆裂，巴士防撞杆被撞凹，整片挡风玻璃更被震落。

据悉，两辆巴士事发时都载有乘客，人在车祸中受伤，救护车不久后也被传召到场。在发现有伤者后，一些热心学生也马上伸出援手，通过社交媒体，呼吁附近受过急救训练的同学到场帮忙。

事发路段是双向马路，各只有一条车道。车祸导致该路段有相当长一段时间无法通车，校园巴士服务也受到延误，不少学生只好徒步走到课室上课。

新加坡民防部队受询时证实这起事故，当局在中午12时10分左右接到通报，指肯特岗弯一带发生车祸。民防人员将三人送往国大医院，另有两人受轻伤，拒绝送院。

警方受询时则指出，三名伤者分别是41岁的男巴士车长，以及25岁和36岁的女乘客。警方调查仍在进行中。

国大发言人受询时也证实这起事故，需要就医的乘客当时被送往就近的医院进行治疗。学校将为所有受影响的乘客提供必要的支持和照顾，也将协助警方调查。