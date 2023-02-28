非有地住宅用地土地增值费接下来半年微涨0.3%

（早报讯）非有地住宅用地的土地增值费将从星期三（3月1日）开始稍微上调0.3%，低于过去半年的12.9％平均涨幅。

新加坡土地管理局（SLA）星期二（2月28日）傍晚发文告说，非有地住宅、有地住宅以及酒店与医院用地接下来半年的土地增值费（Land Betterment Charge，简称LBC）分别平均上涨0.3%、0.4%和1%。

土地增值费是由发展商支付给政府，用来填补土地使用密度和价值提高后的价差，反映了发展商的土地需求。

土管局在征询首席估价师的意见后，制定最新的土地增值费，每年进行两次调整。这一轮调整的收费从3月1日起生效，直到8月31日。

在118个区当中，13个区的非有地住宅土地增值费上调2%至5%，其中以勿洛南1道、新樟宜路上段、勿洛路和东海岸路上段的涨幅最大。

在有地住宅方面，这次的平均涨幅低于上一轮的10.2％涨幅。有12个区的土地增值费上升3%至4%，涨幅最大的地区包括武吉知马路、汤申路、后港和宏茂桥。

在上一轮调整时维持土地增值费的酒店与医院用地，这次的涨幅最为显著，相信与旅游业复苏有关。

在118个区当中，有18个区上涨4%至10%。这些地点主要在市区内，包括维多利亚街、乌节路、海滨公园通道和浮尔顿路。