非有地住宅用地土地增值费接下来半年微涨0.3%

文 /
李蕙心

更新 /
更新 / 2023年2月28日 6:21 PM
发布 /
发布 / 2023年2月28日 5:55 PM
非有地住宅、有地住宅以及酒店与医院用地接下来半年的土地增值费分别平均上涨0.3%、0.4%和1%。（关俊威摄）
非有地住宅、有地住宅以及酒店与医院用地接下来半年的土地增值费分别平均上涨0.3%、0.4%和1%。（关俊威摄）

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（早报讯）非有地住宅用地的土地增值费将从星期三（3月1日）开始稍微上调0.3%，低于过去半年的12.9％平均涨幅。

新加坡土地管理局（SLA）星期二（2月28日）傍晚发文告说，非有地住宅、有地住宅以及酒店与医院用地接下来半年的土地增值费（Land Betterment Charge，简称LBC）分别平均上涨0.3%、0.4%和1%。

土地增值费是由发展商支付给政府，用来填补土地使用密度和价值提高后的价差，反映了发展商的土地需求。

土管局在征询首席估价师的意见后，制定最新的土地增值费，每年进行两次调整。这一轮调整的收费从3月1日起生效，直到8月31日。

在118个区当中，13个区的非有地住宅土地增值费上调2%至5%，其中以勿洛南1道、新樟宜路上段、勿洛路和东海岸路上段的涨幅最大。

在有地住宅方面，这次的平均涨幅低于上一轮的10.2％涨幅。有12个区的土地增值费上升3%至4%，涨幅最大的地区包括武吉知马路、汤申路、后港和宏茂桥。

在上一轮调整时维持土地增值费的酒店与医院用地，这次的涨幅最为显著，相信与旅游业复苏有关。

在118个区当中，有18个区上涨4%至10%。这些地点主要在市区内，包括维多利亚街、乌节路、海滨公园通道和浮尔顿路。

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