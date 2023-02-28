本地股市星期二横摆作收

（早报讯）美国通胀居高不下，市场重拾美国联邦储备局将更加积极加息的谨慎情绪，尽管投资者趁低进场使得本地股市一度回涨，但尾盘时仍回吐涨幅。

新加坡海峡时报指数星期二（2月28日）横摆作收，全日微跌0.61点或0.02%，闭市报3262.63点。

亚太股市涨跌不一，深圳和上海领涨，分别上扬0.70%和0.66%，香港则领跌，下滑0.79%。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时说，海指继近期下挫后稍微反弹，但却在尾盘回吐涨幅，这反映投资者目前非常谨慎，对美国加息以抵抗通胀的紧张情绪，可能变得更大和持续更久。

本地股市全场成交量15亿4000万股，总额14亿元。整体上升股273只，下跌股279只。

海指成份股涨跌旗鼓相当，14只上扬，14只下跌，两只持平。

领涨的是华业集团（UOL）和吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT），前者起1.04%，报6.83元，后者起1.02%至1.98元。

领跌的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和皇胜酿酒（Emperador），前者跌1.53%至1.29元，后者跌1%至0.495元。

辉立证券研究部主管周冠龙受访时说，市场情绪脆弱。随着美国通胀居高不下，市场正在重新定价，把联储局更加积极的加息考虑在内。积极加息扩大了美国经济陷入更严重衰退的风险。