淡滨尼新组屋电梯口油红漆铺红砖 屋主：很诡异

（早报讯）淡滨尼新建组屋铺红砖上红漆，屋主申诉夜晚亮灯时，走廊看上去让人心里发毛。记者走访时，看见油漆工人正在加工把五楼电梯口红色的天花板漆成白色。
一名屋主星期二（2月28日）在社交媒体上申诉新组屋的电梯口和走廊以红色为主，看起来很诡异，担心女儿晚上回家时不敢出入电梯。
这座以红色为主题的组屋属于淡滨尼Tampines GreenVines项目，该区的每座组屋都以不同颜色为主题作划分，即黄色、蓝色和红色。其中以红色为主题的是淡滨尼62街第640B座组屋。
记者星期二晚上约9时许走访该座组屋，发现组屋电梯出入口和邮箱区都是以红色为主。邮箱区域铺满红砖，电梯出入口区域的地板也铺上红砖，天花板和附近区域的墙壁都被漆成红色。
星期二刚拿房子钥匙的傅圣良（30岁，工程师）接受《联合早报》访问时说，起初看到组屋区设计的照片时，只是觉得有些阴暗。
他说，当时有很多屋主反映这样的设计看起来很恐怖，妻儿都感到害怕。“我个人倒觉得还好，白天看起来像过年，晚上看起来有点像庙。”
同样以红色为主的第639B座组屋的屋主严姓自雇人士（32岁）当晚与太太到第640B座组屋观察情况。
他受访时说：“我们三月底才会拿钥匙，得知组屋以红色为主特地下来看看，从电梯走出来时感觉‘毛都站起来’了，希望当局可以改变设计。”
据记者观察，油漆工人星期二已把五楼电梯出入口的天花板重新漆成白色。
受访屋主都说，漆成白色后整体看起来好多了，希望当局可以把红色的天花板和墙面都漆成白色。
根据网络资料，淡滨尼Tampines GreenVines项目在2018年开放申购，共有11座组屋，1271个单位。