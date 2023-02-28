淡滨尼新组屋电梯口油红漆铺红砖 屋主：很诡异

（早报讯）淡滨尼新建组屋铺红砖上红漆，屋主申诉夜晚亮灯时，走廊看上去让人心里发毛。记者走访时，看见油漆工人正在加工把五楼电梯口红色的天花板漆成白色。

淡滨尼62街第640B座组屋的电梯入口处一眼望去宛如亮着红灯，有屋主说看起来像庙。（邝启聪摄）

一名屋主星期二（2月28日）在社交媒体上申诉新组屋的电梯口和走廊以红色为主，看起来很诡异，担心女儿晚上回家时不敢出入电梯。

这座以红色为主题的组屋属于淡滨尼Tampines GreenVines项目，该区的每座组屋都以不同颜色为主题作划分，即黄色、蓝色和红色。其中以红色为主题的是淡滨尼62街第640B座组屋。

记者星期二晚上约9时许走访该座组屋，发现组屋电梯出入口和邮箱区都是以红色为主。邮箱区域铺满红砖，电梯出入口区域的地板也铺上红砖，天花板和附近区域的墙壁都被漆成红色。

星期二刚拿房子钥匙的傅圣良（30岁，工程师）接受《联合早报》访问时说，起初看到组屋区设计的照片时，只是觉得有些阴暗。

他说，当时有很多屋主反映这样的设计看起来很恐怖，妻儿都感到害怕。“我个人倒觉得还好，白天看起来像过年，晚上看起来有点像庙。”

同样以红色为主的第639B座组屋的屋主严姓自雇人士（32岁）当晚与太太到第640B座组屋观察情况。

他受访时说：“我们三月底才会拿钥匙，得知组屋以红色为主特地下来看看，从电梯走出来时感觉‘毛都站起来’了，希望当局可以改变设计。”

据记者观察，油漆工人星期二已把五楼电梯出入口的天花板重新漆成白色。

记者星期二晚上走访时发现油漆工人将五楼的电梯出入口天花板漆成白色。（邝启聪摄）

受访屋主都说，漆成白色后整体看起来好多了，希望当局可以把红色的天花板和墙面都漆成白色。

根据网络资料，淡滨尼Tampines GreenVines项目在2018年开放申购，共有11座组屋，1271个单位。