星期三开盘可关注股票

（早报讯）美国联邦储备局转鹰导致市场投资情绪谨慎，隔夜三大美股星期二（2月28日）全部下跌。道琼斯工商指数收跌0.71%，报32656.70点；标普500指数收跌0.30％，报3970.15点；纳斯达克指数跌0.10％，收于11455.54点。

新加坡海峡时报指数星期二微跌0.61点或0.02%，闭市报3262.63点。本地股市全场成交量15亿4000万股，总额14亿元。整体上升股273只，下跌股279只。

亚太区域股市星期三（3月1日）早盘涨跌不一，首尔股市上涨0.42%，悉尼和东京股市则分别下跌0.26%和0.22%。

星期三可关注的本地股票：

*怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）星期三开盘前公布最新业绩，截至去年底集团全年净利上涨39%至10亿9600万美元（约15亿1200万新元）。每股盈利为1.87美元，前年同期为1.67美元。集团营收增长23%至217亿9300万美元。董事会建议派发每股0.83美元的股息，派发日为6月30日。怡和合发星期二闭市报29.71元，涨1.89%。

*胜科海事（Sembcorp Marine）星期三开盘前要求恢复交易。集团于星期二开盘前要求暂停交易，并在闭市后宣布多位高层人员变动。

在胜科海事和吉宝岸外与海事（Keppel O&M）合并完成后，庚斯博罗（Mark Gainsborough）和王能耀于星期二（28日）分别出任集团董事会独立主席和集团总裁。Lai Chung Han和霍尔姆（Jan Holm）出任集团独立董事。同时，集团也委任韩明毅（Nagi Hamiyeh）为非执行和非独立董事。胜科海事星期一（27日）闭市报0.127元，跌0.78%。

*益资源（First Resources）星期三开盘前公布最新业绩，截至去年底集团下半年和全年净利分别增长53.4%和101.8%，达1亿9724万美元和3亿2520万美元，每股盈利分别为12.54美分和20.65美分，前年同期为8.15分和10.21分。集团下半年和全年营收分别增加11.4%和18.7%，至6亿9022万美元和12亿2543万美元。董事会建议派发每股12分的股息，派发日为5月15日。益资源星期二闭市报1.54元，跌3.15%。

*布米达马农业（Bumitama Agri）星期三开盘前公布最新业绩，截至去年底集团全年净利增长64.2%至2万8261亿印尼盾（约2亿5000万新元），每股盈利为1618印尼盾，高于前年的986印尼盾。集团全年营收上涨29.2%至15万8293万亿印尼盾。董事会建议派发股息，具体细节有待公布，前年派发每股3.3分的股息。不过，集团下半年净利则下滑了47.7%至6473亿印尼盾，每股盈利也由前年同期的709印尼盾，减少至371印尼盾。布米达马农业星期二闭市报0.645元，涨4.03%。

*扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）星期三开盘前公布最新业绩，截至去年底集团下半年和全年净利分别下滑80%和50%，至2562万元和1亿6200万元。每股盈利分别为0.68分和4.22分，前年同期为3.31分和8.28分。集团下半年和全年营收分别减少9%和20%，至1亿3243万元和3亿零622万元。董事会建议派发每股1.8分的股息，派发日有待公布。扬子江金融控股星期二闭市报0.35元，跌1.41%。

*优特科技国际（Oiltek International）星期三开盘前透露，集团从印度尼西亚和非洲获得价值8160万令吉（约2444万新元）的新合约。集团今年累计新合约价值达1亿零100万令吉。优特科技国际星期二闭市报0.22元，股价无变动。

*仟湖鱼业（Qian Hu）截至去年12月底的全年净利减少至140万元，前年同期为170万元。每股盈利1.23分，低于前年同期的1.51分。公司营收为7527万元，低于前年同期的8000万元。董事会建议派发每股0.3分的股息，派发日有待公布。仟湖鱼业星期二闭市报0.22元，股价无变动。