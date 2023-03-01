【国会】八成中学明年起全面落实科目编班制

（早报讯）约八成中学明年全面落实科目编班制，取代快捷和普通源流分流制，让学生根据能力修读适合自己水平的科目，使升学途径更灵活。

教育部自2020年起在中学试行科目编班，学校不按源流分班，每个班级有不同能力的学生。同班同学有三分之一的时间一起上美术、音乐、体育等六个共同科目，其他学术科目则按各自适合的程度“分班”上课。

今年有90所学校实行科目编班，明年增至120所，科目编班制不包括直通车学校、特选学校、工艺源流专校等单源流制学校。

本届小六生是首届根据新制升中学的学生，将以中学分配组别（Posting Groups）选校。中学照旧有三个组别的截分点，相当于目前快捷、普通学术和普通工艺源流各有的截分点。

教育部长陈振声星期三（3月1日）在国会拨款委员会辩论教育部开支预算时说，学校通过三个分配组别录取学生，可确保学校继续录取背景与能力多元的学生，学生选校时继续有广泛的选项。各班级将有不同能力的学生，修读各程度的科目。

他强调，与分流不同，中学分配组别只供入学用途，并让学生上中一时选择适合的科目程度。分配组别不会限制学生的学习体验。学校会保留中五制，让有需要的学生以五年时间完成学业。

配合已改革的小六会考，会考总成绩4分至20分的学生，归入分配组别3，多数修读G3科目，G3是程度最高的，相当于快捷源流水平。23分和24分者，归入分配组别2，多数修读G2科。26分至30分者，归入分配组别1，多数修读G1科。21分和22分者 可归入分配组别2或3。25分者可归入分配组别1或2。

从2021年起，小六会考使用AL1至AL8的等级制，AL1表现最佳，总成绩介于4分至32分。

直通车学校和专校不推行全面科目编班

全面科目编班制不包括直通车学校和专校。

陈振声指出，这些学校为不同能力的学生办教育，正因孩子有不同能力和需要，各校也不应采取同样的教学和学习方式。尽管如此，学校通过其他方式，包括改进直接收生计划，确保学生背景多元。单是为了促进各阶层交流就把所有学校统一化，将影响学校为学生因材施教，提供差异化体验的成效。