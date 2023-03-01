我国2月份制造业采购经理指数萎缩至49.7

（早报讯）亚细安整体制造业加速扩张，但我国的制造业经营环境却恶化，2月份的制造业采购经理指数稍微萎缩至49.7。

星期三（3月1日）公布的标普全球（S&P Global）亚细安制造业采购经理指数（PMI）报告显示，新加坡制造业采购经理指数在2月下跌至49.7，是过去三个月来第二次出现萎缩。

PMI在50以上意味着制造业处于扩张状态，50以下则反映陷入萎缩。标普全球是根据2月10日至22日的资料进行评估。

标普全球经济师贝卢兹（Maryam Baluch）指出，虽然新加坡制造业的经营环境只是稍微恶化，但若同过去一年半的强劲增速相比，有很大的反差。

从整体亚细安制造业来看，采购经理指数连续17个月扩张至51.5。

报告关注的七个亚细安国家中，除了新加坡和马来西亚萎缩之外，其余五个国家都取得增长。

马来西亚在2月下跌至48.4，虽然已是连续两个月垫底，但萎缩幅度为四个月来最小。

表现最好的依然是泰国，采购经理指数上升至54.8，也是有记录以来的第二快增速。

菲律宾占据第二位，增速稍微放缓至52.75，但从以往记录来看，依然强劲。

印度尼西亚和越南同样排名第三，稍微增长至51.2。缅甸也摆脱连续九个月萎缩的窘境，在2月份恢复扩张，指数为51.1。