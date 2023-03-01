【国会】推动主流和特殊学校更深入合作 促进不同能力学生相互学习交流

（早报讯）接下来几年，教育部将推动主流和特殊教育学校展开更多及更深入的合作，以促进不同能力学生之间的交流。

总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐星期三（3月1日）在国会拨款委员会辩论教育部开支预算时说，教育部今年将通过学校伙伴关系（普通教育与特别教育）模式，加强主流和特殊学校之间的合作。

新合作模式取代自2007年推出的“卫星伙伴”模式。除了加强学生互动，新模式也着重通过教师专业交流，借鉴和提升教学方法。

目前，本地19所特殊学校与22所主流学校合作，通过联合举办课程辅助活动、休息时间、工作坊及学习营等活动，让学生有更多机会互动交流。

孟理齐说，教育部将与主流和特殊学校合作，让双方建立更多有意义的合作项目。

另一方面，孟理齐说，为帮助更多来自弱势背景的学生，教育部将与社会及家庭发展部的社区联系站（ComLink）计划合作，在所有24个市镇推行“提升”社区网络（ULIFT Community Network），预计今年可让110所学校共1300名学生受惠。

提升社区网络去年已在12个市镇推行，援助89所学校约900名学生。今年，再有12个市镇即将推行提升社区网络，包括宏茂桥、武吉巴督、武吉班让、金文泰和后港。

提升社区网络旨在帮助弱势家庭的学生改善缺课的情况，也为学生和他们的家人提供更全面的援助。