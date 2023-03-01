【国会】更多中学生可升读理工院预科班 每年人数增至2600人

（早报讯）从2028学年开始，更多中学生可进入理工学院预科班，每年惠及人数将从目前的平均1700人，增加到2600人。

理工学院预科班（Polytechnic Foundation Programme，简称PFP）自2013年推出，表现佳的普通学术源流学生可免考O水准会考，凭N水准成绩，直接到理工院上一年的基础课，再修读专业文凭课程。

随着科目编班制将在明年全面实行，理工院预科班也会扩大收生对象。修读G2和G3科目的学生，或主要修读G3科的学生如果成绩达到要求，都可以报读PFP。G3科是程度最高的科目，相当于快捷源流水平。

总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士星期三（3月1日）在国会辩论教育部开支预算时，透露这项计划。

他说，随着分流制取消，中学生将可根据自己的强项和进度修读适合自己水平的科目。教育部会调整中学后教育学府的入学标准，为学生提供更多升学选项，不受限于源流。

另外，从2026学年起，理工院预科班学生会先进入所选的学科群（cluster）。上了预科班后，学生根据兴趣与表现选择所属群组的专业文凭课程。这三个群组包括科学、设计及工程与科技，以及人文、美术，媒体与商科。

孟理齐说，PFP学生目前是直接选择专业文凭课程。调整后，学生有更多时间决定课程，做出明智选择。学院也可以更有效地根据学生的能力与兴趣分配课程。

报读理工院预科班的条件是：英文、数学和成绩最佳三个科目（ELMAB3）的总分须在12分或以下；最佳两个科目的成绩至少是等级4（G2科目的要求）或E8（G3科目的要求），五个科目的成绩须达到最低要求。

此外，教育部也在检讨理工院的入学要求。科目编班全面实行后，一些学生可能修读G2科目，相当于目前的普通学术源流水平。当局在探讨允许学生以一个G2科取代，未必须以五个G3科的成绩报读理工院。