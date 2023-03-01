本地股市星期三早盘微涨3.66点

（早报讯）本地市场缺乏消息刺激，股市继续处于横摆状态。新加坡海峡时报指数星期三（3月1日）早盘一直窄幅波动。截至中午12时，微涨3.66点或0.11%，报3266.29点，盘中最高点是3275.1点，最低点3262.36点。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮受访时说，因为本周市场缺乏消息刺激，海指波动较小。下一步走势还要等到3月美国的联邦公开市场委员会（FOMC）后才能明朗。

对于美国联邦储备局的鹰派立场，王彬妮认为，相比鹰派论调，市场还是更看重实际行动。本地银行已下调了定期存款利率，这表明利率放缓的概率较大。

路透社引述澳新银行（ANZ Bank）分析师的一份报告指出，未来两到三周将要公布的经济数据和联储局的决策会，对金融市场的下一阶段至关重要。

美国投资咨询公司WealthWise Financial Services的首席执行官吉尔伯特（Loreen Gilbert）则说，联储局将继续加息，使市场紧张不安。预计未来三个月左右，市场会出现较大波动。

亚太地区股市全线上扬。其中，香港股市大涨3.36%，领涨亚太市场；上海和深圳股市也分别上涨0.9%和0.81%；台湾和首尔各涨0.5%和0.42%；东京和悉尼股市也分别上扬了0.15%和0.08%。

王彬妮说，中国1月的制造业采购经理指数（PMI）大幅好于预期，带动整体区域股市上扬。香港和内地股市涨幅最为明显。

海指成份股方面，18只上涨，八只下跌，四只持平。

领涨的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和香港置地（HongkongLand），前者起2.33%至1.32元，后者起1.53%至4.64美元。

跌幅最大的是新翔集团（SATS）和新科工程集团（ST Engineering），分别滑落4.95％和1.68％，报2.69元和3.51元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和金光农业资源（Golden Agri-Resources）居前，成交量分别为9亿1513万股和4209万股，前者股价无变动，后者大涨7.84%至0.275元。

此外，益资源（First Resources）早盘上涨6.49%至1.64元。集团去年下半年和全年净利分别增长53.4%和101.8%，达1亿9724万美元（约2亿6612万新元）和3亿2520万美元，每股盈利分别为12.54美分和20.65美分。