七旬叔重伤亡 壮汉判监48个月

（早报讯）壮汉不满老翁在组屋底层抽烟起争端，一记橄榄球“抱截式”将对方扑倒，结果老翁后脑勺撞地，伤重过世，壮汉星期三（3月1日）早上被判坐牢48个月。

死者黄速龙。（档案照）

35岁的蔡金伟（译音，银行职员）上个月承认一项蓄意伤人导致他人重伤罪，控状指他于2021年12月25日早上约10时40分，在后港5道第328座组屋楼下，用橄榄球“抱截式”（ruck clear）扑撞74岁的黄速龙，导致对方后脑勺撞地，头颅骨骨折，最终伤重不治。

据悉，被告求学时是一名橄榄球球员。

调查揭露，被告案发当天吃完早餐正在回家的路上，经过事发地点时，看见老翁坐在凳子上抽烟。被告掏出手机拍照，边拍边指责老翁的行为。老翁不满，绕着柱子追着被告，而被告轻松地倒退闪过，往电梯口走去。

这时，被告见老翁扶着拐杖从九米外向他走来，决定冲向对方，用右肩撞上老翁的腹部，导致他往后摔，后脑勺重击地面。

庭上播放的视频可见，被告刻意倒退，半蹲式地蓄势冲向死者的方向。见老翁倒地后毫无动静，被告立刻报警。

救护车抵达后，马上把老翁送往陈笃生医院急救，但回魂乏术。

验尸报告指老翁的死是因为头部重伤导致。法医指出，该伤势是钝力撞击后脑勺所致，有可能是他往后摔时，后脑勺撞击地面。

被告律师星期三早上指出，被告已作出1118元四角的医药费赔偿。