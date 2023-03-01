尺贴双面胶粘香油钱 男子监六个月

（早报讯）尺上贴双面胶，再伸入香油桶偷香油钱，送货员至少10次到庙宇偷走共1000元香油钱。

被告努尔印达（37岁）星期二（2月28日）承认一项失信罪的控状，另一项偷窃罪控状则由法官下判时一并考虑后，被判坐牢六个月。

偷窃控状指出，被告于同年4月到10月期间，至少10次到位于阿鲁慕甘路（Arumugam Road）的众弘善堂偷走香油钱。

他的作案手法是在塑料尺上贴上双面胶，再把尺伸入香油桶里，以此偷取里面的现金，前后一共偷走了1000元。

控方指出，被告过去也曾犯下不诚实盗用财物和偷窃等罪行，如今的罪行，距离被告上一次在2021年被定罪才过不久。

被告求情时承认错误，称由于有债务在身才会犯案，如今已经还完债务，不会再犯法。

他说，这段期间感到迷茫，未婚妻也在他服刑期间离开他。他在还押期间学了很多，知道日后若遇到困难，该向谁求助。由于母亲独居，他很担心，希望法官轻判。

记者星期二晚上走访众弘善堂，“添油箱”在一尊大伯公神像的隔壁，四周并未加设封锁，但有告示提醒现场安装了闭路电视。

颜姓男庙祝告知，他通常晚上会在该处过夜，凌晨4时左右起床工作。

“初期失窃时，我试过半夜两三点都不睡觉守候，但不见可疑人的踪影，也不可能每天不睡觉。”