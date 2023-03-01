不在东运会名单 约瑟林：国家荣誉比个人荣誉重要

（早报讯）新加坡游泳总会星期三（3月1日）公布柬埔寨金边东南亚运动会参赛名单，我国“蝶王”约瑟林不在名单内，这意味着他无缘卫冕金牌。他也发表文告说，他的状态还没达到期望的水平，因此决定让给已经准备好的队友。

27岁的约瑟林是2022年河内东运会的男子100米蝶泳冠军，这已是他在这个项目的五连冠。男子百米蝶泳是他的拿手项目，他2016年在里约奥运会赢得金牌，成为新加坡史上首位奥运冠军。

约瑟林因涉嫌吸食大麻被调查，正在服兵役的他被国防部禁止再以训练或比赛为由请假，并得接受半年尿检。预计在今年底结束兵役，因此根据国防部的惩罚，他极可能无缘5月东运会和9月杭州亚运会。

约瑟林在文告中说道：“经过我和团队的仔细考虑后，我决定退出东运会。这不是一个容易的决定，因为我目前没有达到我所期望的水平。最终，国家比个人荣誉更重要。我决定把我的参赛席位给那些已做好准备的队友，我会在新加坡为他们加油，专注在我的兵役。”

根据全国奥理会之前的文告，约瑟林达到男子100米蝶泳和4X100米混合泳接力参赛资格，不过张正伟和另一名泳手柯正文也在男子100米蝶泳达标，泳总必须从三人中选出两人参赛。

游泳总会星期三下午3时半在社交媒体公布金边东运会参赛阵容，榜上没有约瑟林的名字，这意味着他不会前往柬埔寨。