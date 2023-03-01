奥林匹克电竞周游戏揭晓 6月在新达城举行

（早报讯）新加坡今年6月将举办首届奥林匹克电竞周（Olympic Esports Week），国际奥委会星期三（3月1日）下午公布了九个获选的游戏名单。文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉和新加坡全国奥理会主席陈川仁将担任指导委员会顾问。

奥林匹克电竞周将在6月22日至25日于新达城会展中心登场，重头戏包括首次实体举行的奥林匹克电竞系列赛（Olympic Esports Series）决赛，将有来自世界各地的电竞好手参与。

奥林匹克电竞系列赛将有九个游戏项目，都得到了各国际体育总会和游戏发行商的支持。这些游戏分别为：Tic Tac Bow（射箭）、WBSC eBASEBALL™: Power Pros（棒球）、Chess.com（国际象棋）、Zwift（脚踏车）、Just Dance（舞蹈）、Gran Turismo（赛车）、Virtual Regatta（帆船）、Virtual Taekwondo（跆拳道）和Tennis Clash（网球）。

活动指导委员会和本地筹委会的成员名单也于星期三揭晓。指导委员会联合主席由国际奥委会副主席黄思绵和贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉担任，顾问则是唐振辉和陈川仁。本地筹委会主席则由新加坡游泳总会会长蔡荣俊和新加坡体育理事会行业发展、技术及企业创新部门司长张晋铭联手担纲。