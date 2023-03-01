【国会】S准证薪金门槛和外劳税9月起双双调高

（早报讯）S准证的外籍劳工税及薪金门槛和将在今年9月双双上调100元至150元，届时这类外籍雇员的薪水跟本地最高三分之一的准专业人士和技师看齐。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期三（3月1日）在国会拨款委员会辩论人力部开支预算时宣布，从今年9月起，S准证的薪金门槛将从原有的3000元调高150元至3150元；由雇主支付的第一级外劳税，也会从450元，涨至550元。

人力部在去年宣布，为了减少对企业的影响，将分三次调整S准证薪金门槛和外劳税，今年9月将是第二次调整，下一轮调整是在2025年9月。

就业准证及S准证收入门槛以本地最高三分之一专业人士、经理、执行人员和技师（PMET）的薪水为基准。就业准证一般是发给专业人员或经理级员工，S准证则适用于准专业人员和技师。人力部已宣布今年就业准证薪金门槛保持不变。

S准证要求在9月进一步调高后，一些行业可能会出现人手短缺，人力部将允许来自服务与制造业的企业，从非传统来源地聘请工作准证员工。

不过为了确保员工素质，雇主每月给予的薪水不可少过2000元，聘请这类员工也有人数限制，客工比率顶限不能超过8%，以避免雇主过度依赖非传统来源地员工及确保员工团队多元化。

非传统来源地职业清单（Non-Traditional Source Occupation List，简称NTS OL）涵盖的职位，包括印度餐馆的厨师、食品加工员、钣金工人、焊接与火焰切割员等，而非传统来源地包括印度、斯里兰卡、泰国、孟加拉和缅甸。

“人力部会和其他机构和行业密切合作，不时检讨非传统来源地职业清单。”