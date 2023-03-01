【国会】9月起申请就业准证 雇主须呈第三方学历认证

（早报讯）今年9月起，雇主为外籍雇员申请新就业准证时，须提交第三方认证的学历，确保企业有意聘请者的文凭及以上学历，皆经过验证无误。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期三（3月1日）在国会拨款委员会辩论人力部开支预算时，作出以上宣布。

人力部已咨询劳资政伙伴和行业协会，决定新要求和互补专才评估框架（Complementarity Assessment Framework，简称COMPASS）同步落实。这意味着雇主有责任确保有意聘请员工的学历真实无误。

人力部去年宣布将在今年9月起实施COMPASS评估，申请者需在四个基本项目包括月薪、学历、企业员工多元化及支持聘用本地人的评估中，取得至少40分，才能申请或更新准证。

根据COMPASS框架，在学历项目下，申请者拥有大学学位同等学历可取得10分。若无意在学历项目下取分，雇主可不提交学历证明，但申请者仍需满足其他项目总计最低40分的要求。

陈诗龙也承诺，将尽量减少对雇主带来的不便，“请放心，我们会确保顺利实施，及尽量减少干扰招聘流程。”

更多有关第三方学历认证的详情，将在新措施落实前公布。陈诗龙也宣布，今年就业准证薪金门槛保持不变。目前这类白领雇员除了金融服务业，每月最低收入须有5000元。

在计分制度下，除了四大项目，人力部也设有两个加分项目，分别是战略经济优先奖励及技能奖励。加分项目旨在鼓励企业引进本地紧缺的人才，及进行创新或迈向全球化。

人力部将在3月底公布短缺职业列表，及战略经济优先项目细节。

此外，雇主可登录myMOM Portal网站，使用职场洞察工具（Workforce Insights Tool），了解企业在基础项目上，所可取得与公司相关的分数。