【国会】政府将在平台人员缴交公积金的第一年填补减少入账薪水的75%

（早报讯）平台人员的公积金缴交率会逐年增加，政府将在第一年填补平台人员减少入账薪水的75%。之后三年会根据缴交率增幅给予50%和25%的津贴。

永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生在国会拨款委员会辩论人力部开支预算时，公布平台人员公积金过渡援助计划的细节，在平台人员缴付公积金的第一年，他们减少的入账薪水会得到政府75%津贴。第二年和第三年津贴为缴交额增幅的50%，第四年则为25%。

人力部尚未公布缴交率的起点，但平台人员和平台公司的公积金缴交率，每年会平均分别增加2.5个百分点和3.5个百分点。

计划将帮助月入低于2500元者，目前每月收入介于50元和500元的平台人员则同其他雇员一样，无须缴付公积金就能获得雇主公积金。

许宝琨也指出，当平台人员的公积金缴交率到达普通雇员的水平时，他们也会获得相应的就业入息补助计划（Workfare Income Supplement）。

目前平台人员在就业入息补助计划下，获得的补助款是普通雇员的三分之二，其中九成存入公积金户头，另外一成则可以现金的方式领取。当平台人员的公积金缴交率到达普通雇员水平，他们所获得的补助额将会和普通雇员一样，其中六成会存入公积金、另外四成则可以是现金。

从2024年下半年起，所有可获得就业入息补助的平台人员也能每月领取补助而不再是每年领取。

政府已于2022年11月采纳平台人员咨询委员会的建议，包括平台公司须按工伤法令给予平台人员同等赔偿、30岁以下平台人员须开始缴交公积金，以及平台人员在新代表框架下，成立组织以代表他们争取权益。所有建议最早在2024年年底生效。