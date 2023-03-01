【国会】鼓励年长者继续工作 两计划延至2025年

（早报讯）为鼓励雇主聘请更多年长者全职或兼职工作，人力部宣布延长年长员工就业补贴和部分工时员工重新雇佣津贴，至2025年。

人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生星期三（3月1日）在国会拨款委员会辩论人力部开支预算时透露，自年长员工就业补贴（Senior Employment Credit，简称SEC）计划推介以来，已有近10万名雇主聘请超过46万1000名年长员工。

雇主若聘用60岁及以上、月薪不超过4000元的本地雇员，将能获得最高8%的薪金补贴，补贴会自动发放给雇主。聘请年龄越高的雇主，所能获得薪金补贴比例越高。举例说，一名雇主聘请年龄68岁及以上的员工，今年可获得的薪金补贴最高8%，明、后年会减少至最高7%。

许宝琨说，多年来政府逐步建立框架，并制定政策，支持有意工作的年长者保持就业，同时加强他们的退休保障。部分工时员工重新雇佣津贴（Part-time Re-employment Grant，简称PTRG）延长至2025年后，将为年长员工提供更多机会被重新受雇，担任兼职工作。

若要获得最高12万5000元的津贴，雇主须为重新受雇的员工，提供兼职工作机会，实施灵活工作安排，并为45岁及以上员工，提供职业规划。这项津贴计划将在四月开放申请。

许宝琨透露，已有超过5700名雇主申请PTRG，预料可让逾4万5000名年长员工受惠。

“来自不同行业的雇主，都可从这两个计划中受益，例如批发和零售贸易、住宿和食品服务及制造业，这些行业的雇主提供不同的职位。”

本地年长员工就业率持续走高，55岁至64岁者仍在职场工作者的比率，从2019年的67.6%增至70.6%，同时期65岁至69岁还在上班的年长者，也从44.6%增至47.5%。