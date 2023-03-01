海指星期三先涨后跌 胜科海事大跌9％

（早报讯）中国2月份制造业数据出现逾10年来最强劲的扩充，带动亚股指数星期三（3月1日）攀升，但本地股市先涨后跌，新加坡海峡时报指数收盘时微跌7.55点或0.23％，闭市报3255.08点。

胜科海事（Sembcorp Marine）完成合并交易后股票交易异常活跃，28亿8830万股转手，股价大跌9.45％至0.115元。

分析师指出，中国2月的制造业采购经理指数（PMI）大幅好于预期，促使整体区域股市上扬。香港股市星期三大涨4.21％，东京、首尔、上海和深圳股市分别涨0.26％、0.42％、1.00％和1.01％。悉尼股市则微跌0.03％。

中国2月份的制造业采购经理指数上升至52.6，这是2012年4月以来最高。衡量服务业和建筑业表现的指数，也上升至56.3。这两个数据都超出经济师的预料。指数超过50显示行业处于扩充，反之亦然。

IG市场策略师叶俊荣受访时说：“海指在星期三的交易中未能回升，虽然说中国的PMI数据连续两个月表现优异，提升了区域股市的整体情绪。PMI数据表明，中国经济复苏比预期的要好得多，特别是在服务行业，存在被压抑的消费支出提供的支持。”更广泛的风险环境的一些乐观情绪，对新加坡股市也起着作用。不过，海指受制于权重股的疲软，尤其是银行股。

由于胜科海事交易暴增，新加坡股市星期三整体交易量大增至44亿9000万股，交易总值也增至13亿9000万元。全场上升股323只，下跌股236只。

30只海指成份股当中，15只股价上涨，12只股价下跌，三只股价持平。新翔集团（SATS）星期三股价挫跌5.30％，闭市报2.68元，是跌幅最大的指数股。扬子江船业（Yangzijiang）股价涨2.33％至1.32元。