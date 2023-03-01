冷藏发霉过期肉类海鲜 火锅店前老板认罪

（早报讯）美芝路火锅店前老板非法冷藏近两万公斤的肉类和鱼肉产品，新加坡食品局突击检查发现超过1000公斤的产品已过期，包括发霉的三文鱼和过期八年的虾婆肉。

被告陈宝伟（50岁）星期三（3月1日）承认两项抵触卫生肉类和鱼类法令的条例，另一项罪名交由法官下判时一并考虑。他求情时指冠病期间生意大受打击，大量产品无法售卖，才储藏到过期。

本案相信是新加坡食品局在卫生肉类和鱼类法令下对商家采取的突击行动中，起获货量较大的案件之一。

被告曾在美芝路经营重庆正宗老火锅店，以及冷冻食品公司Ed's Frozen Enterprise，并租下加基武吉1路Enterprise One大楼的冷藏库。

庭上揭露，食品局接获公众的反馈，指被告直播售卖的食品不新鲜，2021年7月展开调查。当局发现被告没有使用冷藏库的执照，通知他必须先申请和取得执照，才能继续使用冷藏库。然而，食品局隔月到冷藏库突击检查时，发现被告仍然没有申请冷藏库执照。

当局发现冷藏库有1万9483公斤的肉类和海鲜，其中超过1000公斤的产品已过期。调查人员发现肉类装在开封的袋子，放在地上暴露在外，也有标着2013年6月过期，即已过期超过八年的虾婆肉，以及呈灰色，有暗色斑点和发霉的三文鱼。

被告说他以为地主已拥有执照，不知道自己需要再去申请，后来也马上聘请顾问办理申请执照，但赶不及在突击检查前提交。

代表律师指冠病管控措施实施后，被告的生意“完全停止”，无法把产品卖给顾客或其他餐馆，才会储藏到过期，这也解释为何冷藏库有较大的货量。

控方指阻断措施只持续两个月，被告过后可自由进出冷藏库，若看到过期食品就应该丢掉。

虽然没证据显示有人因此食物中毒，控方说这些产品仍可能带来伤害，必须严惩被告以儆效尤。

法官将择日下判。（人名译音）