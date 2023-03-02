老妇首搭私召车遇险 迷途司机雨天险些驶进游泳池

（早报讯）八旬老妇生平第一次搭乘私召车从盛港前往武吉知马，结果遇上暴雨天，私召车司机也迷路，花近两小时抵达公寓，车子又险些开进游泳池，老妇吓到跳车保平安。

这起奇闻发生在星期二（2月28日）晚上9时许，地点是位于武吉知马峰景（Hillside）私人公寓。事发后，相关的照片在社交媒体流传，引发不少网民关注，当时一辆白色的汽车开着大灯，前车车轮和防撞杠都浸在泳池的水中。

记者过后联系上遭遇此事的瓦桑塔（79岁）一家，外孙女伊赫斯（42岁，职业发展教练）说，家中四代同堂，外婆常年定居马来西亚，但时不时会往返新马探望家人。瓦桑塔是在星期二抵达新加坡，先前往女儿位于盛港的住家整理物品，过后打算来伊赫斯的住家探望外曾孙们。平日负责驾车接送她的家中小辈们刚好忙于工作，因此伊赫斯便通过手机应用，替外婆预定了一台Gojek的私召车。

伊赫斯在晚上7时30分左右订车，原本预计30分钟的车程，外婆会在8时许抵达公寓，可她等到晚上8点半，也未见外婆的身影，应用更显示汽车停在快速公路上，而私召车司机也没有接电话。后来外婆才打电话告知说，原来是遇上下雨天，私召车司机迷了路，而手机的导航系统也出了问题。伊赫斯担心外婆与司机沟通有障碍，请司机接过电话，向他口头讲解了住家方位。

瓦桑塔说，当私召车驶入公寓人行道时，已意识到不妥，还曾出言提醒司机前方有个游泳池，但司机却误以为那是雨天造成的水洼，吓到她拿着背包开车门跳下车。（蔡家增摄）

即便如此，她左等右等还是未能等到人，直到9时20分，她才从公寓保安处接到电话，通知她下楼到活动室接外婆。见到外婆时，老人家已经浑身湿透，整个人无精打采，一问之下让她大吃一惊。

瓦桑塔说，私召车司机相信是雨天辨路有困难，汽车进入公寓后，他再度迷路，竟错将人行道当作车道驶入。等瓦桑塔发现有误，提醒前方是游泳池时，司机却还以为那是雨天造成的水洼向前驶去，这时前车轮已没入水中，车身已经倾斜。

看到这样的情况，坐在后座的瓦桑塔赶忙打开车门跳下车，跑到保安处寻求帮助。保安得知后报警，其他听到声响的居民也赶紧上前帮忙。

伊赫斯说，她后来也下楼配合警方的调查，并注意到私召车司机是一名60多岁的阿叔，相信意外的发生是因为对方雨天迷路、外加有些慌乱造成的无心之举。不过，外婆也因为此事受到很大的惊吓，星期三（3月1日）休息了一整天。

公寓内已拉起封锁线，封锁事发地点的游泳池。（蔡家增摄）

伊赫斯也透露，已联系Gojek希望得到一个合理的解释，对方还在针对此事进行调查。到星期三晚上，事发地点的泳池仍被封锁。

本地2019年也曾发生类似事件，据媒体报道，一名私召车司机误把行人道当车道，发现走错路U转时，半个车身开进了沈氏园（Sims Green）公寓的游泳池。