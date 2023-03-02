星期四开盘可关注股票

（早报讯）隔夜三大美股星期三（3月1日）表现继续疲软。只有道琼斯工商指数微跌0.02%，报32661.84点；；标普500指数则收跌0.47％，报3951.39点；纳斯达克指数跌0.66％，收于11379.48点。

新加坡海峡时报指数星期三收盘时微跌7.55点或0.23％，闭市报3255.08点。由于胜科海事（Sembcorp Marine）交易暴增，新加坡股市星期三整体交易量大增至44亿9000万股，交易总值也增至13亿9000万元。全场上升股323只，下跌股236只。胜科海事完成合并交易后，星期三有28亿8830万股交易，但股价大跌9.45％至0.115元。

亚太区域股市星期四（3月2日）早盘全部上涨，首尔股市上涨0.99%，悉尼和东京股市也分别上跌0.41%和0.34%。

星期四可关注的本地股票：

*佳发公司（Japfa）公布最新业绩显示，截至去年底集团下半年净亏损达3586万美元（约4812万新元），全年净利大幅下滑93%至816万美元。集团下半年每股亏损为1.75分，前年同期为每股盈利0.02分；集团全年每股盈利下滑至0.4分，前年同期为5.82分。不过，集团下半年和全年营收则分别上涨3%和7%，至21亿5045万美元和43亿6380万美元。董事会建议派发每股1分的股息，派发日有待公布。佳发公司星期三闭市报0.3元，股价无变动。

*华联企业星期三闭市后发布业绩，去年下半年集团净利同比倍增至1亿零116万元，每股盈利为11.80分，营收增加96.6％至2亿9245万元。董事会建议在5月31日派发每股1.5分的年终股息，高于前年的每股1分。华联企业星期三股价持平于1.23元。

*大信商用信托（Dasin Retail Trust）星期三闭市后宣布，信托截至去年底的第四季和全年业绩报告的审计和公布时间延长，审计时间从3月1日延长至4月30日，而业绩报告公布时间从4月30日延长至6月30日。大信商用信托星期三闭市报0.2元，股价无变动。

*旭飞（Sunrise Shares Holdings）公布最新业绩显示，截至去年底集团下半年和全年盈利下降，净亏损分别达107万元和194万元，前年同期则为净盈利10万元和28万元。集团下半年和全年每股亏损分别为0.49分和0.92分，前年同期则各为0.04分和0.03分。旭飞星期三闭市报0.035元，涨6.06%。

*伟盛有限公司（GS Holdings）截至去年底的下半年和全年净亏损分别大幅减少93%和78%，至63万元和198万元。每股净亏损分别为0.33分和1.05分，前年同期则分别为4.66分和4.74分。公司下半年营收扭亏为盈达185万元，前年同期则为亏损169万元；公司全年营收上涨19%至710万元。伟盛有限公司星期三闭市报0.083元，股价无变动。

*VCPLUS截至去年底的公司下半年净亏损分别扩大25%和32%至196万元和275万元，公司全年每股亏损为6.47分，前年同期为5.93分。而公司下半年和全年营收则分别大幅上涨188%和393%，至57万和97万。VCPLUS星期三闭市报0.008元，涨14.29%。