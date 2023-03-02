【国会】公用局三管齐下减碳 班丹蓄水池今年招标建浮动太阳能厂

（早报讯）为降低水供处理方面的碳足迹，公用事业局将扩大太阳能的使用，今年会展开招标，在班丹蓄水池建设可生产至少44兆峰瓦电力的浮动太阳能厂，落成后预计电力每年能满足约1万1000个四房式组屋单位的用电量。

我国的用水需求量到了2065年预计会增加近一倍，公用局的碳足迹也会相应上升超过两倍，从目前的279公吨二氧化碳当量，增至约1000公吨。

为降低碳足迹，公用局将三管齐下，通过以太阳能替代（Replace）碳基能源、减少（Reduce）碳排放量和消除（Remove）碳排放，以实现最迟在2045年达到净零排放的目标。

目前，公用局装置在设施顶楼和蓄水池的太阳能光伏系统可生产68兆峰瓦电力，能抵消当局每年约10％的能源需求。位于登格蓄水池的浮动太阳能厂所生产的电力，也足以为所有水处理厂供电。

公用局也透过研发来提升能源效率，降低水处理过程中所需的能源。例如，当局将扩大仿生膜的研发工作，也会在今年第一季，于樟宜供水回收厂试行蓝色能源技术。通过这些技术，公用局的目标是到了2025年，将每淡化一立方米海水所需的能源，从3.5千瓦时（kWh）降低到少于2千瓦时。

在消除二氧化碳方面，公用局正和美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）合作，探讨使用电解技术来捕获海水中的二氧化碳，来生产氢气和可用较少能源淡化的软化水质。公用局将在研发设施设立一个每天可消除高达100公斤二氧化碳的试验厂，预计今年3月底启用。